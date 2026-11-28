У США адміністрація президента Дональда Трампа відновила вебсторінку Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яка була недоступною протягом 18 місяців, і опублікувала на ній документи, службові записки та внутрішнє листування. Як повідомляє The Independent, адміністрація подає ці матеріали як свідчення того, як агентство працювало за попередніх урядів.

На оновленій сторінці заявляють, що за попередніх адміністрацій USAID нібито використовували для просування «радикального порядку денного», який суперечив американським цінностям. Документи оприлюднили без додаткових пояснень або контексту.

Заяви про програми USAID

Консервативний коментатор Майк Бенц, який, за інформацією видання, ймовірно долучається до роботи над так званими файлами USAID, заявив, що найближчими тижнями мають оприлюднити матеріали про програми агентства з «підзвітності платформ». Він стверджує, що USAID нібито намагалося змусити американські платформи до цензури, домагаючись ухвалення законів про цензуру в інших країнах.

На початку другого президентського терміну Трампа його адміністрація за участю Ілона Маска та Департаменту ефективності уряду припинила більшість фінансування USAID і закрила агентство, пише The Independent. Також адміністрація припинила гуманітарну допомогу на суму 60 млн доларів.

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Занепокоєння через розкриття імен

Громадська група Aid on the Hill, створена працівниками, які втратили роботу під час скорочень DOGE, розкритикувала оновлення вебсторінки. У її заяві йдеться, що оприлюднені матеріали містять незаретушовані імена американських і місцевих співробітників, американських технологічних компаній та місцевих організацій, які працювали зі США в зонах конфліктів і нестабільних державах.

Представники Aid on the Hill попередили, що публікація таких імен без контексту може поставити під загрозу цих людей та їхні сім’ї. Група також заявила, що програми USAID із протидії іноземній дезінформації виникли на основі двопартійного мандата, який Конгрес США закріпив законом у 2017 році.

Окреме дослідження медичного журналу The Lancet прогнозує, що скорочення програм міжнародної допомоги, зокрема USAID та інших програм у Великій Британії, може призвести до 23 млн додаткових смертей до 2030 року. За оцінкою дослідників, серед них може бути 5,4 млн дітей віком до п’яти років.

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