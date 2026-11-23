У США Міністерство праці запропонувало правило, яке може обмежити використання ESG-фондів у корпоративних пенсійних планах 401(k). Проєкт регулювання має уточнити, як роботодавці та інші відповідальні за такі плани особи застосовують обов’язок діяти в інтересах учасників, повідомляє CNBC.

Фінансові інтереси учасників

Міністр праці США Кіт Сондерлінг заявив, що особи, які обирають інвестиції для пенсійних планів компаній, мають ухвалювати рішення виключно у фінансових інтересах працівників і пенсіонерів, а не для просування політичних чи соціальних цілей. Представник відомства під час брифінгу зазначив, що у разі остаточного ухвалення правила ESG- та impact-фонди лише в поодиноких випадках можуть вважати доречними для пенсійних заощаджень.

ESG-фонди враховують екологічні, соціальні та управлінські чинники. Зокрема, вони можуть орієнтуватися на питання зміни клімату чи корпоративного різноманіття. За даними Plan Sponsor Council of America, у 2025 році ESG-фонд пропонували близько 5% планів 401(k), а на такі активи припадало менш як 1% загального обсягу коштів інвесторів у цих планах.

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Запропоновані зміни

Проєкт передбачає скасування правила вибору за рівності фінансових показників і положення про врахування вподобань учасників. Нині, якщо ESG-фонд і інший фонд мають однакові показники після оцінки фінансових чинників, спонсор пенсійного плану може обрати ESG-фонд з огляду на його соціальні переваги. Чинні правила також дозволяють роботодавцям частково враховувати вподобання працівників за умови дотримання фінансових критеріїв.

Пропозицію винесли на 60-денне громадське обговорення. За даними Міністерства праці, вона має скасувати частину положень правила адміністрації Джо Байдена від 2022 року, яке роз’яснювало, що роботодавці можуть враховувати економічні наслідки зміни клімату та інші ESG-чинники під час вибору інвестицій.

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