Adnoc Drilling отримала контракти в Кувейті на $314 млн — The National

Кувейтська Kuwait Oil Company надала компанії Adnoc Drilling з ОАЕ два контракти загальною вартістю до 96,5 млн кувейтських динарів, або близько $313,6 млн. Компанія забезпечуватиме та експлуатуватиме дві самопідіймальні морські бурові установки. Як повідомляє The National, це будуть перші операції Adnoc Drilling із морськими буровими установками за межами ОАЕ.

Умови контрактів

Контракти схвалив Вищий закупівельний комітет Kuwait Petroleum Corporation. Вони розраховані на чотири роки, включно з мобілізацією обладнання, та передбачають можливість продовження ще на один рік. Заявлена сума не враховує вартості опційного року.

Adnoc Drilling планує залучити одну власну самопідіймальну установку, а другу — взяти у фрахт без екіпажу. Початок робіт очікується у четвертому кварталі 2027 року. Компанія прогнозує, що контракти забезпечать перший повний річний фінансовий внесок у 2028 році.

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Розширення в регіоні

Генеральний директор Adnoc Drilling Абдулла Аль-Мессабі назвав угоду виходом компанії на морський ринок Кувейту та кроком у міжнародному розвитку. Компанія має 170 бурових установок, із яких 140 розміщені в Абу-Дабі.

Минулого року Adnoc Drilling придбала 80% частки в оманській MB Petroleum Services, а також 70% бізнесу глобальної сервісної компанії SLB із наземних бурових установок у Кувейті та Омані. Кувейт залучає міжнародні нафтові компанії до освоєння морських родовищ, прагнучи наростити виробничі потужності до 4 млн барелів на добу до 2035 року.

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