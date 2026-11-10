ADNOC Gas подвоїла квартальний чистий прибуток до 1,34 млрд доларів — OilPrice

В ОАЕ газова компанія ADNOC Gas у третьому кварталі збільшила чистий прибуток удвічі проти попереднього кварталу — з 665 млн до 1,34 млрд доларів. Компанія також підвищила прогноз чистого прибутку за весь 2026 рік щонайменше до 4 млрд доларів, повідомляє OilPrice.

Продажі газу та експорт

Показник EBITDA ADNOC Gas у липні—вересні зріс на 70% квартал до кварталу — до 2,03 млрд доларів. Продажі газу на внутрішньому ринку зросли на 20%, а EBITDA цього напряму — на 28%. Компанія пов’язала це зі стійким попитом і вищою маржинальністю.

Міжнародні продажі продукції забезпечили зростання EBITDA на 106% порівняно з попереднім кварталом. Додаткову підтримку результатам надали продажі сірки: EBITDA цього бізнесу зросла на 249% між липнем і вереснем. ADNOC Gas працює, зокрема, у сегментах внутрішнього газу, скрапленого природного газу, експортних рідких продуктів і сірки.

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Дивіденди та контракт із TotalEnergies

Рада директорів ADNOC Gas схвалила квартальні дивіденди на 940 млн доларів, що на 5% більше, ніж роком раніше. Їх мають виплатити у грудні 2026 року. Компанія заявила про намір щороку підвищувати дивіденди на 5% до 2030 року.

За дев’ять місяців року операційний грошовий потік ADNOC Gas становив 3,82 млрд доларів, що у 1,3 раза покривало дивіденди від початку року на суму 2,82 млрд доларів. Компанія також нещодавно уклала з TotalEnergies п’ятирічну угоду про постачання до 1,6 млн тонн СПГ.

Водночас ADNOC Gas зазначила, що перспективи експорту СПГ через Ормузьку протоку залежать від розвитку регіональної морської ситуації. У матеріалі OilPrice йдеться, що потоки СПГ через протоку залишаються суттєво порушеними.

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