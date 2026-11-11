Adobe і Google інтегрують Acrobat із Gmail та Drive — Engadget

Adobe та Google оголосили про розширення партнерства на конференції Adobe Max у Маямі. У межах співпраці Acrobat отримає глибшу інтеграцію з Google Drive і Gmail, а моделі штучного інтелекту Google додадуть до сервісу для роботи з PDF-документами.

Редагування PDF через Acrobat

Як повідомляє Engadget, у попередньому перегляді файлів з’явиться опція редагування через Acrobat. Компанії називають це прямим зв’язком між своїми продуктами, який має спростити внесення змін до PDF-документів.

Водночас в Acrobat інтегрують моделі ШІ Google. За заявою компаній, вони допомагатимуть користувачам редагувати PDF у розмовному форматі, розуміти інформацію в документах і швидше створювати презентації, резюме та звіти.

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Gemini, пошук і Firefly

Користувачі також зможуть відкривати Acrobat безпосередньо з вікна чату Gemini. Надалі така можливість має з’явитися й у режимі AI Mode у пошуку Google.

Adobe повідомила, що планує поширити взаємодію з продуктами Google і на інші сервіси. Передплатники вже можуть використовувати низку моделей ШІ Google у Photoshop, Express і Premiere, а найближчими місяцями цей процес мають спростити. Окремо Adobe має намір інтегрувати свої продукти з Google DeepMind для творчого редагування. За даними компанії, сторонні розробники вже вивчають налаштування моделі зображень Google для Photoshop, щоб забезпечити майже миттєве внесення змін.

На конференції Adobe також повідомила про розширення можливостей асистента Firefly у продуктах Creative Cloud. Firefly має отримати здатність виконувати багатокрокові завдання. Крім того, у мобільному застосунку Premiere в межах приватного попереднього доступу запустили ШІ-асистента для редагування відео командами природною мовою.

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