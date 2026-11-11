Adobe представила експериментальні ШІ-проєкти для 3D-сцен — The Verge

Adobe на конференції Adobe Max представила серію експериментальних ШІ-проєктів, які можуть перетворювати пласкі зображення на навігаційні 3D-сцени, допомагати створювати персонажів через розмову та переносити редагування між об’єктами на фото. Як повідомляє The Verge, це технологічні попередні версії, які згодом можуть стати частиною Creative Cloud або платформи Firefly.

Персонажі та 3D-простір

Project Screen Test призначений для розробки ШІ-персонажів для відеоконтенту. Користувач може задати базові риси характеру, обрати або описати голос чи завантажити зразок аудіо. Далі з персонажем можна спілкуватися так, наче у відеодзвінку, уточнюючи його передісторію, темперамент, цілі, страхи, недоліки та особливості рухів. Після цього система здатна створити анімований тестовий ролик, якщо описати для героя сцену або оточення.

Інший проєкт, Project Sight Span, перетворює фотографії, картини й ілюстрації на 3D-середовище, у якому можна змінювати точку огляду. Система генерує об’єкти та фон за межами оригінального кадру, зберігаючи стиль зображення. Під час навігації картинка може виглядати пікселізованою, однак після вибору ракурсу якість відновлюється.

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Звук і редагування у Photoshop

Project Sound Bender пропонує створювати та змінювати звукові ефекти для відео за допомогою текстового запиту. Інструмент синхронізує згенерований звук із роликом і дає змогу коригувати його на квадратній звуковій панелі: у її кутах система розміщує різні варіації ефекту, а користувач обирає їхнє співвідношення переміщенням курсора.

Project Rinse Repeat, створений на основі Photoshop, дає змогу скопіювати внесені правки та адаптувати їх до інших людей чи предметів на тому самому зображенні. Наприклад, відретушовані недоліки шкіри або додану тінь можна застосувати до інших об’єктів. Такі зміни залишаються доступними для подальшого редагування через нативні інструменти Photoshop.

Adobe не гарантує запуску цих функцій як готових продуктів. Науковець Adobe Research Гаутам Майсур зазначив, що компанія досліджує способи зробити складні творчі процеси інтуїтивнішими, водночас зберігши для фахівців можливість точніше керувати результатом.

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