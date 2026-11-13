У Судані затримали Ахмеда Харуна — колишнього керівника правлячої за президента Омара аль-Башира партії «Національний конгрес». Його адвокати заявили, що сумніваються у зв’язку затримання з підготовкою до передачі Харуна Міжнародному кримінальному суду, який розшукує його за обвинуваченнями у воєнних злочинах у Дарфурі за часів правління аль-Башира.

Обставини затримання

Членкиня команди захисту Аватиф аль-Джаалі повідомила Asharq Al-Awsat, що Харуна затримав невстановлений орган безпеки, коли він їхав із міста Кассала на сході Судану до столиці Хартума. За її словами, захисники не мають інформації про місце його утримання та обставини затримання.

Команда адвокатів, до якої входять юристи із Судану та з-за кордону, планує звернутися до судових органів. Вона має намір домогтися зустрічі з клієнтом, з’ясувати підстави затримання та встановити, який орган видав відповідний наказ. Аль-Джаалі назвала затримання незаконним і заявила, що воно суперечить конституційним та законодавчим гарантіям, зокрема свободі висловлювати політичні й ідеологічні погляди.

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Реакція на заяви Харуна

Затримання відбулося за кілька днів після телевізійного інтерв’ю Харуна, у якому він говорив про відносини його партії з військовими та висловив підтримку командувачу суданської армії Абделю Фаттаху аль-Бурхану. Харун також заявив, що на аль-Бурхана вплинули медійний ажіотаж і міжнародний тиск проти ісламістів.

В інтерв’ю Reuters торік Харун казав, що очікує збереження влади армії після завершення війни, а також наголошував на потребі визначити її роль у політичному житті країни. Він заявляв, що його партія прагне повернутися до управління країною після перехідного періоду по завершенні війни.

Його останні висловлювання критикували антивоєнні політичні та громадянські сили. Вони стверджували, що можливість вільного пересування колишніх діячів режиму, яким закидають воєнні злочини та злочини проти людяності, свідчить про збереження їхнього політичного й безпекового впливу. Представники політичних сил також припустили, що затримання могло бути спробою зменшити наслідки телевізійного виступу Харуна та послабити внутрішній і міжнародний тиск та критику після нього.

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