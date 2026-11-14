У Південній Кароліні, США, адвокати Алекса Мердо мають звернутися до суду з клопотанням про скасування первинних обвинувальних актів у справі про вбивство його дружини Меггі та молодшого сина Пола. Захист стверджує, що головний слідчий у справі, агент Відділу правоохоронних органів штату Девід Овен, надав неправдиві свідчення великому журі. Про це повідомляє The Independent.

Повторний розгляд справи

Верховний суд Південної Кароліни раніше скасував обвинувальний вирок Мердо та призначене йому довічне ув’язнення. Суд дійшов висновку, що секретарка суду неналежно впливала на присяжних під час процесу 2023 року.

Через це Мердо може постати перед повторним судом за обвинуваченнями у вбивстві. Суддя Дебра Маккаслін має розглянути клопотання захисту на досудовому слуханні. Навіть у разі його задоволення це може не зупинити й не відкласти повторний розгляд, запланований на квітень.

Прокурори можуть уже наступного місяця звернутися до великого журі по нові обвинувальні акти. Адвокати Мердо заявили, що не перешкоджатимуть цьому.

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Аргументи сторін щодо доказів

За версією захисту, Овен повідомив великому журі округу Коллетон, що на футболці, яку Мердо носив у ніч убивств, виявили бризки крові. Водночас у ранньому звіті слідчих штату зазначалося, що плям крові не знайшли, а таких доказів не представляли під час судового процесу.

Також, за словами адвокатів, слідчий сказав присяжним, що на території Мердо виявили зброю, заряджену такою самою комбінацією картечі в одному стволі та великого пташиного дробу в іншому, яку використали для вбивства Пола Мердо. Захист стверджує, що це не відповідало дійсності. Прокуратура наполягає, що мала достатньо інших доказів для висунення обвинувачень, а одна помилка сама по собі не свідчить про недобросовісність.

Прокурори також посилалися на відео, записане Полом Мердо, на якому чути голос Алекса Мердо на місці події, попри його попередні заперечення. Вони згадували фінансові проблеми родини та схеми Мердо з привласнення коштів клієнтів і юридичної фірми. Мердо, якому 58 років, відбуває багаторічне ув’язнення за крадіжку мільйонів доларів у клієнтів, але заперечує причетність до вбивств.

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