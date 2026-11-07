Адвокати поранених у Франції готують скаргу на міністра Нюнєса — France 24

Адвокати поранених учасників недавніх протестів у Франції заявили, що готують колективну скаргу проти міністра внутрішніх справ Лорана Нюнєса через імовірне насильство з боку поліції. Юристи представляють щонайменше 18 постраждалих, а приблизно десять їхніх клієнтів погодилися підписати скаргу, повідомляє France 24.

Скарга до спеціального суду

Звернення планують подати до Суду правосуддя Республіки — єдиного суду у Франції, що розглядає справи щодо чинних членів уряду. Адвокат Арі Алімі заявив, що юристи вважають необхідним притягнути до відповідальності міністра через накази про застосування засобів, які, за його словами, можуть завдавати каліцтв.

Водночас Алімі визнав, що шанси на початок розслідування за скаргою невеликі. За його словами, звернення має допомогти запобігти новим тяжким травмам, зокрема серед дітей.

Травми під час протестів

Останніми тижнями у Франції відбувалися блокування шкіл учнями та масові протести через вартість життя. Правозахисники звинувачують правоохоронців у непропорційному застосуванні сили під час акцій.

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За підрахунками AFP, від середини вересня щонайменше 20 людей, зокрема підлітки, зазнали тяжких травм через гумові кулі або гранати, які використовувала поліція. Станом на 30 жовтня поліція відкрила 105 внутрішніх розслідувань за заявами про ймовірне насильство з боку правоохоронців. Із них 52 стосувалися учнівського руху, 48 — подій під час масових протестів 17 і 18 жовтня, ще п'ять — інцидентів 24 жовтня.

Серед постраждалих, про яких повідомили адвокати, є 15-річний підліток, який у жовтні втратив руку після вибуху гранати. У вересні 14-річний учасник протесту втратив більшість зубів після того, як поліцейський, за даними France 24, імовірно, застосував гранату з близької відстані.

Нюнєс заявив, що поліція діяла з «найбільшою пропорційністю». Увечері 6 листопада він висловив жаль через травми, але зазначив, що кожен випадок застосування сили відбувався в межах правових і нормативних процедур. Міністр також назвав гранати та сльозогінний газ необхідними засобами для роботи поліції.

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