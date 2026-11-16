Адвокати заявили про прискорення слухань щодо притулку у США — The Guardian

Імміграційні суди США прискорюють розгляд справ про надання притулку, інколи залишаючи мігрантам і їхнім адвокатам лише кілька днів на підготовку. Про це повідомляє The Guardian з посиланням на юристів, які представляють шукачів притулку.

Адвокатка Корінн Бет розповіла, що суд у Новому Орлеані дав їй чотири дні для підготовки сім'ї з шести осіб до слухання у справі про притулок. Раніше засідання, призначене на липень 2028 року, перенесли на значно раніший термін, назвавши справу пріоритетною. Згодом справу передали судді з Клівленда без дозволу клієнтів, а слухання призначили у віртуальному форматі.

Справи переводять між судами

За словами адвокатів, дати слухань, які спершу планували на наступний рік, можуть переносити на кілька тижнів уперед. Це ускладнює пошук представника та збирання доказів. Юристка Дженевра Альберті, яка працює в Канзас-Сіті, заявила, що справи скасовують, передають іншим суддям і переміщують без зрозумілої послідовності.

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У матеріалі також ідеться, що мігрантів можуть скеровувати до суддів в інших частинах країни, зокрема поза межами судових округів, де діє релевантна для їхніх справ практика. Адвокати стверджують, що такі процедури торкнулися й неповнолітніх, які прибули до США без батьків або законних опікунів: їхні справи можуть дистанційно розглядати обрані судді з інших штатів.

Відставки суддів і відмови в притулку

За даними Transactional Records Access Clearinghouse, у червні імміграційні судді США відхилили 94% справ про надання притулку. The Guardian зазначає, що з жовтня 2024 року до кінця вересня 2026 року 279 імміграційних суддів, або 38% складу, звільнилися або були звільнені.

Юристи пов'язують кадровий дефіцит і прискорення процедур із тиском адміністрації президента Дональда Трампа щодо активізації депортацій. Вони також заявляють, що нові правила ускладнили подання доказів, клопотання про додатковий час та призупинення проваджень, поки людина оформлює інший імміграційний статус.

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