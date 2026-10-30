Адвокатська асоціація Непалу закликала розслідувати дані про суддів — Kathmandu Post

У Непалі Асоціація адвокатів закликала провести розслідування щодо голови Верховного суду Маноja Кумара Шарми та судді Харі Прасада Пхуяла після появи даних про їхній зв’язок із Інамом Сапкотою. Його затримали 27 вересня, а Kathmandu Post називає Сапкоту ймовірним посередником.

За даними видання, слідчі вивчають контакти Сапкоти з чинними та колишніми суддями, високопосадовцями поліції, депутатами й представниками уряду. Раніше стало відомо про його зв’язки з колишнім головою Верховного суду Чолендрою Шумшером Раною та звільненим заступником генерального інспектора Збройної поліції Баншіраджем Дахалом.

Листування щодо справи Гупти

Непальська газета Naya Patrika опублікувала деталі листування у WhatsApp між Пхуялом і Сапкотою щодо справи Рохіта Гупти, колишнього директора Himalayan Reinsurance. Сапкота надіслав судді знімок екрана щодо клопотання про habeas corpus і просив зупинити це та відхилити клопотання, заявляючи, що питанням нібито цікавиться прем’єр-міністр.

Згодом Пхуял повідомив Сапкоті, що колегія, до якої він входив, не знайшла достатніх підстав для подальшого тримання Гупти під вартою та постановила звільнити його під заставу 20 млн непальських рупій. Після цього суддя запропонував зустрітися наступного дня в готелі Hotel Himalaya у Пулчоку.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Пхуял визнав, що відповідав на повідомлення Сапкоти та зустрічався з ним. За його версією, Сапкота надсилав повідомлення, нібито пов’язані з позицією прем’єр-міністра, а після виникнення підозр він та інші судді передали інформацію про контакти до секретаріату прем’єр-міністра. Пхуял також заявив, що оприлюднені матеріали відображають лише частину обставин.

Дані про можливі перекази

Окремо в соціальних мережах поширилися матеріали про ймовірні грошові перекази, у яких згадуються Шарма, депутат Бішварадж Покхарел і Баншірадж Дахал. У них ідеться про внески загальною сумою 198 333 у невказаній валюті протягом трьох місяців, а також про запит на додатковий переказ 7 500 доларів.

Шарма відкинув будь-яку причетність до Сапкоти, згаданих осіб або описаних фінансових операцій. Він заявив, що не знайомий із цими людьми, не мав із ними прямих чи непрямих контактів і не зустрічався. Kathmandu Post зазначає, що матеріали, які поширюються публічно, могли бути отримані поліцією з телефону Сапкоти, проте ці твердження не є встановленими фактами.

Асоціація адвокатів Непалу наголосила, що повідомлення мають бути перевірені на основі доказів, неупереджено та прозоро. Організація заявила, що в разі встановлення порушень відповідальність має наставати незалежно від посади, а якщо звинувачення не підтвердяться — висновки мають захистити репутацію людей і авторитет судових інституцій.

Читай нас у