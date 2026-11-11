Aeroméxico запустить шість рейсів із Мехіко до США і Пуерто-Рико — Mexico News Daily

Авіакомпанія Aeroméxico у 2027 році розширить мережу рейсів із Міжнародного аеропорту Мехіко в Мексиці, запустивши шість нових безпосадкових маршрутів до США та Пуерто-Рико. Як повідомляє Mexico News Daily, розширення здійснюється в межах комерційного альянсу перевізника з Delta Air Lines.

Три напрямки в червні

У червні Aeroméxico почне літати з Мехіко до Нешвілла, Нового Орлеана та Сан-Хуана. Рейс до Нешвілла стартує 13 червня, до Нового Орлеана — 17 червня, а до Сан-Хуана — 24 червня. Кожен із цих маршрутів виконуватимуть чотири рази на тиждень.

Компанія заявила, що стане єдиним перевізником, який пропонуватиме прямі рейси на цих трьох напрямках. На маршрутах до Нешвілла й Нового Орлеана використовуватимуть літаки Embraer 190 на 99 місць, а до Сан-Хуана — Boeing 737-8, розрахований на 166 пасажирів.

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Рейси до Каліфорнії, Флориди та Орегону

Раніше Aeroméxico також оголосила про щоденні цілорічні рейси з Мехіко до округу Орандж у Каліфорнії, Форт-Лодердейла у Флориді та Портленда в Орегоні. Ці три маршрути мають розпочати роботу в січні 2027 року, а виконувати їх планують літаками Boeing 737-8.

Крім того, з 3 червня 2027 року авіакомпанія додасть другий щоденний рейс між Мехіко та Остіном у штаті Техас. Разом із чинними напрямками до Далласа—Форт-Ворта, Х’юстона та Сан-Антоніо це забезпечить шість щоденних вильотів Aeroméxico з Мехіко до Техасу.

За даними Sabre Market Intelligence, які наводить Aviation Week, у 2025 році між Мехіко та Нешвіллом, Новим Орлеаном і Сан-Хуаном подорожували загалом близько 101 600 пасажирів. Це на 19% більше, ніж роком раніше. Найбільший пасажиропотік припав на Сан-Хуан — приблизно 52 800 осіб, далі йшли Нешвілл із 27 900 та Новий Орлеан із 20 900 пасажирами.

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