Аеропорт Адена відновив роботу після удару, який влада приписала хуситам — Anadolu Agency

Міжнародний аеропорт Адена в Ємені 29 жовтня відновив штатну роботу після тимчасового призупинення через удар, який єменська влада приписала угрупованню хуситів. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Міністерство транспорту Ємену.

Ремонт злітної смуги

Міністр транспорту Мохсен Хайдара аль-Омарі оголосив про відновлення роботи аеропорту під час візиту до нього. За його словами, технічні бригади невдовзі після атаки розпочали терміновий ремонт і технічне обслуговування злітної смуги, яка зазнала удару, попри ризики.

Міністр також розкритикував подальші атаки на аеропорт Адена, назвавши його цивільним об'єктом, який обслуговує пасажирів з різних регіонів Ємену.

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Дані про атаку

Напередодні єменська влада заявила, що по аеропорту випустили дві балістичні ракети, які, за її даними, запустили хусити. Унаслідок удару постраждали двоє цивільних, а аеропорт зазнав пошкоджень, через що його роботу тимчасово призупинили.

Військова ескалація

Подія відбулася на тлі посилення бойових дій у Ємені, яке, за даними агентства, триває з липня. Від 5 жовтня сили, пов'язані з міжнародно визнаним урядом Ємену, проводять операцію «Світанок Ємену». Голова Президентської керівної ради Рашад аль-Алімі заявляв, що її метою є відновлення державних інституцій від хуситів та повернення контролю над столицею Саною.

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