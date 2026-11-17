Новий міжнародний аеропорт Аль-Мактум у Дубаї, ОАЕ, щонайменше рік тестуватимуть перед прийомом перших пасажирів. Першу чергу комплексу мають відкрити у 2032 році. Про це повідомляє The National з посиланням на генерального директора оператора Dubai Airports Пола Гріффітса.

Програма випробувань охопить системи обробки багажу, реєстрації пасажирів, Wi-Fi та інші аеропортові технології. За словами Гріффітса, тестування має забезпечити повну готовність об’єкта до початку обслуговування пасажирів.

Будівництво та потужність

На проєкті вартістю близько 35 млрд доларів уже працюють понад 100 тисяч людей. Там розпочинають пальові роботи, а підготовчі роботи на майданчику тривають. У серпні Dubai Airports повідомляла, що цього року уклала контракти на 13 млрд дирхамів, або 3,53 млрд доларів, для будівництва нового термінала.

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Після завершення першої черги аеропорт зможе обслуговувати 150 млн пасажирів на рік. У підсумку його пропускна здатність має зрости до 260 млн пасажирів і 12 млн тонн вантажів щороку.

Перенесення операцій

Перехід від міжнародного аеропорту Дубая до Аль-Мактума відбуватиметься поступово: певний час обидва аеропорти працюватимуть паралельно. Гріффітс назвав процес особливо складним через масштаб операцій, потребу набрати й навчити персонал та одночасно підтримувати роботу двох аеропортів.

Новий аеропорт розташований приблизно за 70 кілометрів від чинного аеропорту Дубая, на півдні міста. За словами керівника Dubai Airports, для працівників авіаційного сектору, які нині живуть у Дубаї та Північних еміратах, потрібно буде будувати міста ближче до Аль-Мактума.

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