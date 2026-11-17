Міжнародний аеропорт Дубая (DXB) в ОАЕ обслужив 50,4 млн пасажирів у січні—вересні 2026 року. За даними The National з посиланням на оператора Dubai Airports, це на 28,1% менше, ніж за аналогічний період 2025 року. Зниження відбулося на тлі війни США та Ірану, яка порушила авіасполучення в регіоні.

Прогноз на 2026 рік

Dubai Airports очікує, що до кінця року DXB прийме понад 70 млн пасажирів. У 2025 році аеропорт обслужив рекордні 95,2 млн пасажирів — це був найбільший річний міжнародний пасажиропотік серед аеропортів світу. Досягнення позначки у 100 млн пасажирів перенесли на 2027 рік.

У третьому кварталі пасажиропотік скоротився на 22,1% — до 18,8 млн осіб. Найзавантаженішим місяцем став серпень, коли аеропорт обслужив 6,6 млн пасажирів. Найбільшим країновим ринком для DXB була Індія з 2,6 млн пасажирів, далі йшли Саудівська Аравія — 1,4 млн та Велика Британія — 1,3 млн.

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Інвестиції у технології

Dubai Airports інвестує у штучний інтелект, прогнозну аналітику та біометричні технології для поліпшення пасажиропотоку й збільшення пропускної спроможності без фізичного розширення аеропорту. Ці системи об’єднують дані та візуальні потоки з аеропортових служб, даючи операційним командам змогу в реальному часі стежити за переміщенням пасажирів, рухом літаків і станом інфраструктури.

Кількість злетів і посадок за дев’ять місяців знизилася на 27,6% — до 243 тисяч, а вантажопотік скоротився на 23,2% — до 1,215 млн тонн. Середній коефіцієнт завантаження пасажирських рейсів становив 74%, що на три відсоткові пункти менше, ніж роком раніше. У третьому кварталі 99,9% пасажирів проходили паспортний контроль на виліт менш ніж за 10 хвилин, а на прибуття — менш ніж за 15 хвилин.

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