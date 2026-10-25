Аеропорт Ер-Ріяда частково відновив роботу попри погрози хуситів — TimesLIVE

Міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, у неділю частково відновив роботу: почали працювати два термінали. Як повідомляє TimesLIVE, це сталося на тлі заяв єменських хуситів про намір і надалі завдавати ударів по летовищу, яке вони назвали військовою ціллю.

Напередодні адміністрація аеропорту повідомила, що термінал 1 із неділі обслуговуватиме внутрішні рейси, а термінал 2 — міжнародні рейси національних авіакомпаній. Водночас дані сервісу Flightradar24 свідчили про незначний авіатрафік в аеропорту протягом дня.

Погрози хуситів

Речник військового крила хуситів Ях’я Сарі заявив, що аеропорт ніколи не буде безпечним, і закликав авіакомпанії, працівників летовища та пасажирів не користуватися ним. Роботу аеропорту зупинили 10 жовтня після атаки, відповідальність за яку взяли на себе хусити. За даними джерела, тоді загинули 13 людей — це була найсмертоносніша атака в Саудівській Аравії більш ніж за десятиліття.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Очолювана Саудівською Аравією коаліція раніше заявляла, що хусити здійснили 20 атак на аеропорт у період із 1 до 11 жовтня. У суботу хусити також повідомили про атаку на летовище та нафтові об’єкти Саудівської Аравії, однак саудівська влада прямо не коментувала ці твердження.

Перехоплення ракет і дронів

Саудівська цивільна оборона повідомила, що уламки після перехоплення двох балістичних ракет над Хаміс-Мушайтом і Ахад-Рафідою поранили двох людей та пошкодили житлові будинки й автомобілі. Раніше в неділю влада оголосила екстрені попередження для Ер-Ріяда, Абхи, Хаміс-Мушайта, Джазана та Наджрана, а за кілька хвилин заявила, що небезпека минула.

Коаліція також повідомила про запуск у напрямку Ер-Ріяда двох безпілотників і балістичної ракети, а в напрямку Хаміс-Мушайта — крилатої ракети. Згодом вона заявила про перехоплення 10 балістичних ракет, випущених у бік південних районів Саудівської Аравії.

Читай нас у