Аеропорт Ер-Ріяда змінює розподіл рейсів між терміналами — Anadolu Agency

Міжнародний аеропорт імені короля Халіда в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, з 25 жовтня запроваджує новий розподіл внутрішніх і міжнародних рейсів між терміналами. Внутрішні рейси обслуговуватиме термінал 1, а термінал 2 призначили для міжнародних рейсів національних авіакомпаній.

Новий порядок для пасажирів

Про зміну аеропорт повідомив пасажирам в окремому оголошенні в суботу. Як повідомляє Anadolu Agency, новий порядок діє з неділі, 25 жовтня. Термінали визначили окремо для внутрішніх рейсів та міжнародних рейсів національних авіакомпаній.

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Пасажирам із підтвердженими бронюваннями порадили перед поїздкою до аеропорту зв’язатися зі своєю авіакомпанією. Це потрібно, щоб перевірити дані про рейс і статус бронювання.

Атаки на аеропорти

Аеропорт імені короля Халіда є одним із кількох аеропортів Саудівської Аравії, які останнім часом ставали цілями атак. Відповідальність за ці атаки брали на себе хусити з Ємену. За даними агентства, деякі з атак призвели до жертв серед цивільного населення та порушень авіасполучення.

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