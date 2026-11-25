Аеропорт Гатвік у Великій Британії відключив автоматизовану систему AutoPay для оплати висадки пасажирів після несанкціонованого доступу. Кіберінцидент міг призвести до компрометації персональних даних клієнтів, зокрема окремих відомостей про платіжні картки.

Які дані могли бути доступні

Як повідомляє The National, про інцидент аеропорт поінформувала компанія Times24 UK Limited, яка управляє зонами висадки біля терміналів від імені London Gatwick. За даними аеропорту, сторонні особи могли отримати доступ до імен, поштових індексів, контактних даних, інформації про транспортні засоби та записів про платежі.

У деяких поодиноких випадках потенційно доступними могли бути бренд картки, її останні чотири цифри та строк дії. В аеропорту заявили, що встановлюють характер і масштаби інциденту та повідомили про нього відповідні органи.

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Оплата через сайт аеропорту

Систему AutoPay відключили як запобіжний захід для захисту облікових записів. Водночас пасажири можуть і далі користуватися зонами висадки та оплачувати послугу іншими способами, доступними на сайті аеропорту.

Водії сплачують 10 фунтів стерлінгів за перебування до 10 хвилин у зонах висадки біля терміналів. Гатвік є другим за розміром аеропортом Великої Британії та обслуговує близько 43 мільйонів пасажирів щороку.

Попередні атаки на аеропорти

У серпні хакери отримали доступ до даних майже дев’яти мільйонів пасажирів трьох аеропортів, що належать Manchester Airports Group: Манчестера, Іст-Мідлендса та лондонського Станстеда. Торік кібератака також спричинила затримки в європейських аеропортах, зокрема в Гітроу, через ураження систем реєстрації та обробки багажу.

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