Аеропорт Копенгагена отримав нову загрозу для авіаруху — The Independent

Поліція Данії розслідує нову загрозу, спрямовану проти авіаруху в аеропорту Копенгагена. Правоохоронці повідомили, що вранці 6 листопада прибули до летовища та проводять перевірку, повідомляє The Independent.

Поліція працює в аеропорту

У заяві поліція зазначила, що знову перебуває в аеропорту Копенгагена у зв’язку із загрозами для авіаруху. Правоохоронці також повідомили про помітну присутність на території летовища та розслідування інциденту.

Формулювання поліції свідчить, що це не перший випадок її роботи в аеропорту у зв’язку з такими загрозами. Подробиць щодо характеру нинішньої загрози в оприлюдненій заяві не наведено.

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Загрози для пасажирських рейсів

Останніми днями серія повідомлень про замінування спричинила перебої в роботі пасажирської авіації в різних країнах Європи. Через такі погрози рейси перенаправляли, літаки здійснювали екстрені посадки, а в аеропортах проводили безпекові перевірки.

За даними видання, вибухових пристроїв під час цих перевірок досі не знаходили. Інцидент у Копенгагені став останньою з низки загроз, спрямованих проти пасажирських рейсів у Європі.

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