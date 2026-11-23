Аеропорт Копенгагена в Данії планує масштабне розширення, яке дасть змогу обслуговувати до 55 мільйонів пасажирів на рік і приймати більші літаки для трансатлантичних та інших далекомагістральних рейсів. Нині аеропорт оцінює пасажиропотік цього року у 34,5 мільйона осіб.

Як повідомляє The Local Sweden, паралельно в аеропорту тривають роботи з розширення термінала 3. Розширення площею 60 тисяч квадратних метрів планують відкрити у червні 2027 року.

Нові стоянки та зміни злітної смуги

Новий план передбачає створення стоянок для літаків більшого розміру в північно-західній частині аеропорту. Також заплановано перенести й скоротити злітно-посадкову смугу, що перетинає територію аеропорту, аби звільнити простір для подальшого розвитку.

Проєкт включає розширення терміналів і пасажирської інфраструктури. Аеропорт також хоче передбачити можливість адаптації до нових вимог безпеки, сталого розвитку та технологій.

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Ставка на транзитні рейси

Генеральний директор аеропорту Крістіан Поульсен заявив, що розширення має посилити міжнародне сполучення Данії та створити можливості для зайнятості й економічного зростання. За його словами, для відкритої данської економіки важливими є зв’язки з іншими країнами, які дають компаніям доступ до ринків, а країні — туристів та інвестиції.

Комерційний директор аеропорту Петер Крогсгорд зазначив, що приблизно кожен четвертий пасажир у Копенгагені здійснює пересадку. Він очікує подальшого зростання кількості транзитних пасажирів, зокрема завдяки мандрівникам зі Швеції та Норвегії.

Керівник маршрутної мережі SAS Ерік Вестман повідомив, що авіакомпанія зосереджена на розвитку прибуткових трансатлантичних рейсів і сполучення з Азією, а в довшій перспективі — з Південною Америкою. Аеропорт очікує завершити планувальну фазу проєкту у 2028 році, після чого звертатиметься по дозволи на поетапне розширення. Аеропорт заявив, що планує обмежувати шумове та повітряне забруднення для мешканців прилеглих районів.

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