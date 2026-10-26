Аеропорт Перта попередив про затримки через новий термінал — ABC News Australia

Аеропорт Перта в Австралії попередив пасажирів про можливі затримки та інші виклики впродовж найближчих п’яти-шести років. Це пов’язано з підготовкою та будівництвом нового внутрішнього й міжнародного термінала в районі Airport Central, куди Qantas планує перенести свої операції після 2031 року.

Генеральний директор аеропорту Джейсон Вотерс заявив, що попередні роботи можуть розпочатися протягом наступних 12 місяців. За його словами, на майданчику працюватимуть тисячі будівельників, однак аеропорт залишатиметься відкритим цілодобово протягом усього періоду робіт. Про це повідомляє ABC News Australia.

Строки та вартість ще уточнюють

У травні 2024 року Qantas та Perth Airport уклали угоду про спорудження нового термінала і нової паралельної злітно-посадкової смуги вартістю 3 млрд австралійських доларів. Тоді відкриття планували на 2031 рік. Нині Вотерс не зміг остаточно підтвердити ані кошторис, ані дату завершення, хоча зазначив, що, за його очікуваннями, проєкт рухається за графіком.

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Керівник аеропорту назвав викликом конкуренцію за фахівців, робочу силу та сировину. У Західній Австралії також заплановані інфраструктурні проєкти, пов’язані з AUKUS в оборонному районі Гендерсон, контейнерним портом Westport, а також дорогами й залізницею в Квінані.

Об’єднання чотирьох терміналів

Наразі термінали 1 і 2 розташовані зі східного боку злітних смуг, а термінали 3 і 4 — із західного. Відстань між ними становить близько восьми кілометрів, що вимагає поїздки автобусом або автомобілем. Qantas нині обслуговує внутрішні та міжнародні рейси з терміналів 3 і 4.

Реконструкція також передбачає два нові паркінги: один із них уже завершили та планують відкрити до кінця року. Будівництво готелю, за словами Вотерса, очікується наприкінці наступного року. Залізничною лінією Airport Line, що з’єднує центр Перта з Airport Central із 2022 року, нині користуються близько 4% пасажирів аеропорту. В аеропорту розраховують, що об’єднання терміналів в одному районі збільшить використання поїзда.

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