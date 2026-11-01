Афідевіт пов’язав ексзаступника глави поліції ПАР із платежем у 750 тис рандів — TimesLIVE

У ПАР ім’я колишнього заступника національного комісара поліції, генерал-лейтенанта Шадрака Сібії, згадується в афідевіті, що стосується ймовірних неправдивих арештів. Як повідомляє TimesLIVE, у документі Сібію пов’язують з імовірним платежем у 750 тисяч рандів за арешт бізнесмена.

Що відомо з афідевіту

Видання зазначає, що афідевіт є частиною судової заяви. У заголовку матеріалу TimesLIVE йдеться про скандал навколо можливих неправдивих арештів, а в підзаголовку — про згадку Сібії у зв’язку з платежем.

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Звинувачення у хабарництві

У підписі до фото TimesLIVE зазначає, що ім’я Сібії фігурує у звинуваченнях у хабарництві, викладених у судовій заяві. Інформація про можливу причетність колишнього посадовця поліції є твердженням судового документа, а не встановленим фактом. Матеріал підготував старший репортер Айзек Малунгу.

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