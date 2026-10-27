AFP: документи вказують на присутність військових США в Таура — Interia

Документи, отримані журналістами AFP, вказують на присутність американських військових на авіабазі Таура в Еквадорі. Як повідомляє Interia, від червня до середини жовтня на території бази зафіксували близько 20 польотів американських збройних сил.

Польоти та розбудова бази

За даними AFP, у Таура неодноразово приземлялися американські військові літаки C-130 Hercules і C-17 Globemaster, а також конвертоплани V-22 Osprey та вертольоти Black Hawk. Кілька рейсів до Таура виконувалися з американських військових об'єктів, зокрема з бази Корпусу морської піхоти Черрі-Пойнт у Північній Кароліні та авіабази Довер у штаті Делавер, із проміжними посадками в Пуерто-Рико та Панамі.

Супутникові знімки, проаналізовані AFP, свідчать про активні будівельні роботи на базі в останні місяці. За інформацією агентства, там розчистили кілька гектарів рослинності, облаштували нові операційні зони та встановили десятки конструкцій, схожих на швидкорозгортані військові намети. На території комплексу також помітили споруду приблизно 40 на 20 метрів, яка нагадує ангар для технічного обслуговування літаків із розсувним дахом.

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Співпраця Кіто і Вашингтона

Авіабаза Таура розташована приблизно за годину їзди від Гуаякіля — тихоокеанського порту, який AFP називає пунктом перевалки кокаїну з Латинської Америки до США. Це єдина еквадорська авіабаза, призначена виключно для військового використання; її злітно-посадкова смуга має довжину понад 3 тисячі метрів.

У вересні президент Еквадору Даніель Нобоа заявив про співпрацю зі Сполученими Штатами та сказав, що доцільніше перенести все до Таура. Водночас подробиці взаємодії Кіто й Вашингтона, за оцінкою AFP, не розголошують: публічно лише зрідка повідомляють про прибуття літаків або техніки.

Відставний полковник ВПС Роберто Марчан заявив AFP, що помічені літаки й споруди можуть свідчити про підготовку до довгострокової оперативної присутності США. Еквадор також приєднався до американської антикартельної ініціативи «Щит Америк», спрямованої на боротьбу з контрабандою наркотиків і пов'язаним із нею насильством у регіоні.

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