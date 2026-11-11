Африканське командування США (AFRICOM) планує провести в Марокко демонстрацію можливостей автономної евакуації поранених із використанням літака Cessna Model 208B Grand Caravan. Літак оснастять системою Merlin Pilot від компанії Merlin Labs, яку розробник описує як керованого штучним інтелектом «другого пілота». Про це повідомляє The War Zone.

Демонстрація є частиною першого етапу технологічного конкурсу AFRICOM Autonomous Casualty Evacuation Industry Technology Challenge. Її запланували на початок 2027 фінансового року уряду США. Командування уклало з Merlin контракт на підтримку випробування вартістю 500 тис. доларів.

Сценарій демонстрації

За планом Merlin Labs, літак має виконати повний цикл місії: отримати завдання, спланувати маршрут, автономно злетіти та долетіти до польового пункту збору поранених. Після імітації завантаження пацієнта він повинен повернутися до визначеного місця й автономно здійснити посадку.

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Компанія заявляє, що Merlin Pilot має забезпечити планування польоту, навігацію, реагування на нештатні ситуації та завершення місії без льотного екіпажу або віддаленої наземної станції керування. Система також має коригувати маршрут з урахуванням небезпек, підтримувати зв’язок з авіадиспетчерами за допомогою обробки природної мови та продовжувати політ за погодженим планом у разі втрати зв’язку.

Медичне обладнання

Grand Caravan планують обладнати медичним модулем із подачею кисню, електроживленням і кріпленнями для апаратури моніторингу стану пацієнта. За даними Merlin, великий вантажний люк і рівна підлога салону дадуть змогу завантажувати ноші з рівня землі без лебідки, спеціального обладнання чи потоку повітря від гвинтів.

У Merlin Labs вважають, що надалі цю архітектуру можна адаптувати для двомоторного Beechcraft King Air із більшою вантажопідйомністю та салоном для кількох пацієнтів, медичного обладнання і супровідника. Автономна евакуація може бути корисною для американських підрозділів у віддалених районах Африки, де доступ до медичної допомоги обмежений великими відстанями та безпековими загрозами.

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