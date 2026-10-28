Африканська група просить винести фінансування адаптації на COP31 — Climate Home News

Африканська група переговорників звернулася до ООН із проханням додати до порядку денного кліматичного саміту COP31 в Анталії, Туреччина, окремі пункти щодо фінансування адаптації до зміни клімату, торгівлі та Зеленого кліматичного фонду. Саміт має розпочатися 9 листопада.

Як повідомляє Climate Home News, листа очільнику кліматичного секретаріату ООН Саймону Стіллу надіслала Гана, яка цього року головує в Африканській групі переговорників. Група пропонує обговорити потроєння фінансування адаптації, торгівлю та зміну клімату, а також механізми фінансування Зеленого кліматичного фонду.

Невизначені параметри цілі

На COP30 уряди погодилися щонайменше втричі збільшити фінансування адаптації в країнах, що розвиваються, до 2035 року. Водночас домовленість не визначила базовий рік для розрахунку, орієнтовну суму, коло платників і механізм надання коштів.

Голова Африканської групи Антві-Боасіако Амоа заявив у листі, що для цього потрібен окремий пункт порядку денного. За його словами, переговори в Бонні в червні показали, що країни не змогли погодити ані формат, ані майданчик для подальшого просування цієї цілі.

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Під час червневої сесії країни, що розвиваються, пропонували пов’язати питання фінансування з переговорами про Глобальну ціль з адаптації. ЄС, Велика Британія та Японія виступили проти, заявивши, що фінансування адаптації слід обговорювати в іншому форматі. Переговори завершилися без угоди щодо адаптації.

Зелений кліматичний фонд і торгівля

Друга пропозиція Африканської групи стосується оцінки потреб країн, що розвиваються, у коштах для виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Такий механізм погодили ще на COP19 у 2013 році, однак відтоді конференції сторін не проводили відповідної оцінки. Наступний раунд поповнення Зеленого кліматичного фонду на 2028–2031 роки офіційно стартував у липні, а конференцію донорів очікують наприкінці 2027 року.

Також африканські переговорники пропонують включити до формальної програми «Діалог про торгівлю та зміну клімату». Суперечки щодо односторонніх торговельних заходів, зокрема механізму вуглецевого коригування імпорту ЄС, уже виникали на попередніх кліматичних конференціях. Будь-яка держава може заперечити проти нових пунктів порядку денного, після чого спірні питання можуть передати на консультації під головуванням саміту.

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