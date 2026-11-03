Агенції ООН просять $8,9 млн для 50 тисяч біженців у Кенії — Nation Kenya

Агенції ООН звернулися по 8,9 млн доларів США для допомоги приблизно 50 тисячам людей, які прибули до Кенії з Ефіопії, рятуючись від сутичок. Кошти планують використати протягом наступних трьох місяців на харчування, житло, воду й санітарію, реєстрацію та послуги захисту, повідомляє Nation Kenya.

Допомога для біженців

Управління Верховного комісара ООН у справах біженців працює над залученням фінансування разом із Міжнародною організацією з міграції та Дитячим фондом ООН. Представниця УВКБ ООН у Кенії Фатіма Мохаммед-Коул повідомила, що організація мобілізує екстрені предмети першої необхідності й матеріали для тимчасового житла майже для 12 тисяч людей. Також триває оцінювання гуманітарних потреб і потреб у захисті.

Наплив людей до Мояле

Гуманітарні працівники продовжували фіксувати прибуття людей до прикордонного міста Мояле. За словами керівника регіонального підрозділу Кенійського Червоного Хреста Маліка Адана, частина біженців прибувала до міста, а інші залишалися в таборах. У п’ятницю з кенійського боку кордону все ще було чути постріли з території Ефіопії.

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Найбільший табір, який перенесли за межі міста, налічував близько п’яти тисяч людей, переважно жінок і дітей. Кенійський Червоний Хрест також повідомив про народження першої дитини у матері-біженки в місцевій лікарні.

План реагування

Міжнародна організація з міграції заявила, що уряд Кенії та гуманітарні партнери готують план реагування з розрахунку на до 80 тисяч людей, очікуючи на можливі нові прибуття та зростання гуманітарних потреб. Організація наголосила, що дані про кількість прибулих є попередніми й можуть змінюватися. Більшість людей, які перетнули кордон, нині приймають місцеві громади.

План екстреної допомоги передбачає забезпечення житлом і базовими побутовими речами, окрему підтримку найбільш уразливих сімей, встановлення резервуарів для води, роздавання таблеток для її очищення, а також оцінювання та моніторинг потреб.

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