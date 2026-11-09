Агентство ЄС eu-LISA подало позов до IBM, Atos і Leonardo — Channel NewsAsia

У ЄС агентство eu-LISA, за даними Financial Times, подало позов до IBM, французької IT-групи Atos та італійського оборонного підрядника Leonardo через неодноразові затримки у розробці системи в’їзду/виїзду EES. Про це з посиланням на внутрішнє листування повідомляє Channel NewsAsia.

Позов через затримки

eu-LISA відповідає за операційне управління великими IT-системами Євросоюзу. Reuters не зміг одразу незалежно підтвердити інформацію Financial Times. IBM, Leonardo, Atos та eu-LISA не відповіли на запити Reuters про коментар, надіслані поза робочим часом.

У 2019 році агентство уклало із консорціумом, до якого входили IBM Belgium, Atos Belgium та Leonardo, шестирічний контракт на впровадження й обслуговування центральної системи EES.

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Що відомо про систему EES

Система в’їзду/виїзду в електронному форматі реєструє в’їзд і виїзд громадян країн поза Євросоюзом на зовнішніх кордонах блоку. Вона діє у 29 країнах Шенгенської зони та призначена для виявлення порушень строків перебування за візою, протидії шахрайству з ідентифікацією й нелегальній міграції.

У eu-LISA повідомили Financial Times, що судове провадження не впливає на роботу EES. За даними агентства, спір стосується затримок із постачанням системи на етапі її розробки, а не поточної експлуатації.

У листі від жовтня 2021 року, який бачила Financial Times, Atos Belgium та IBM Belgium оскаржували принцип накладення агентством штрафу та його розрахунок. Компанії заявляли, що затримки виникли через зовнішні чинники, зокрема пандемію COVID-19. У лютому 2022 року три компанії також заперечили проти нових строків, установлених eu-LISA.

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