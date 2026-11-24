Національне агентство з кібербезпеки Італії заявило, що виявило кампанії з компрометації систем із застосуванням автономних ШІ-агентів. Про це повідомляє Anadolu Agency з посиланням на італійське інформагентство ANSA.

Можливості агентного ШІ

Системи агентного штучного інтелекту можуть не лише генерувати текст, а й планувати завдання, взаємодіяти з корпоративним програмним забезпеченням, отримувати доступ до баз даних і самостійно виконувати операційні дії.

Кампанії з компрометації систем є скоординованими операціями, спрямованими на проникнення в мережі, облікові записи або ланцюги постачання. Їхньою метою може бути викрадення даних або порушення роботи систем.

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Заклик до керівників

В агентстві зазначили, що технології ШІ створюють значні можливості для підвищення ефективності, але водночас відкривають для організацій і критичної інфраструктури нові ризики для безпеки.

Директор агентства Андреа Квачіві звернувся до керівників державного та приватного секторів, закликавши звернути увагу на прогалини в цифровій безпеці. За його словами, цифровий технологічний борг більше не можна підтримувати, а в умовах зміненого ландшафту загроз він може стати фатальним, зокрема на тлі розвитку агентного ШІ.

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