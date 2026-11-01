Агентство Перу виявило 58 гірничих об’єктів під ризиком злив Ель-Ніньйо — The Rio Times

Перуанське агентство з екологічного контролю OEFA виявило 58 гірничих об’єктів у 14 регіонах країни, де хвостосховища можуть постраждати від сильних дощів і паводків під час Ель-Ніньйо. Власників об’єктів попросили надати плани реагування на надзвичайні ситуації та інформацію про вже вжиті заходи, повідомляє The Rio Times.

Йдеться про об’єкти в регіонах Ла-Лібертад, Кахамарка, Анкаш, Ліма, Уануко, Паско, Хунін, Уанкавеліка, Іка, Аякучо, Апурімак, Пуно, Арекіпа та Мокегуа. OEFA попереджає, що інтенсивні опади можуть переповнити сховища відходів або послабити ґрунт під дамбами, які їх утримують.

Ризики для води та ґрунту

У разі руйнування дамб важкі метали з гірничих відходів можуть потрапити до річок, підземних вод і ґрунту. Це також може вплинути на водозабори, що забезпечують населення питною водою та використовуються для зрошення. Агентство планує перевірити, чи відповідає стан ключових елементів об’єктів даним, наданим власниками, а також продовжити моніторинг хвостосховищ і аналіз інспекційних звітів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Національна комісія з Ель-Ніньйо ENFEN 30 жовтня зберегла попередження щодо прибережного Ель-Ніньйо. Вона прогнозує опади вище норми з листопада до січня на північному та центральному узбережжі Перу, а також у західних високогірних районах. У басейнах річок Чільйон, Рімак і Лурін поблизу Ліми з грудня очікують вищий за норму річковий стік.

Посилені перевірки

Державний регулятор гірничої та енергетичної безпеки Osinergmin у серпні повідомив про посилення інспекцій гірничої інфраструктури перед Ель-Ніньйо. Фахівці перевіряли дамби хвостосховищ на Cerro de Pasco, яким управляє компанія Volcan, а також на Chinchán, що входить до підрозділу Yauliyacu компанії Minera Alpayana. Інспектори звертали увагу на постійний моніторинг, утримання дренажних систем і прилади для відстеження стабільності ґрунту.

OEFA також повідомило, що провело навчання з підготовки до Ель-Ніньйо для понад тисячі підконтрольних компаній та установ по країні. Попередження стосується потенційного ризику, а не вже зафіксованого витоку гірничих відходів.

Читай нас у