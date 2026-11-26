S&P Global Ratings розглядає можливість знизити кредитний рейтинг Nvidia з AA до AA-. Агентство пов’язало перегляд із занепокоєнням щодо практик корпоративного управління компанією та її значною залежністю від генерального директора Дженсена Хуанга, повідомляє TechCrunch.

Перегляд рейтингу триватиме до 90 днів

S&P Global Ratings планує завершити перевірку протягом 90 днів. У разі негативного рішення рейтинг Nvidia можуть знизити до AA-, що є четвертим найвищим рівнем у шкалі агентства. Водночас компанія збереже інвестиційний рейтинг.

За оцінкою S&P, звільнення Хуанга з посади та його подальше повернення викликали питання щодо слабкого нагляду за керівництвом і відсутності планування наступництва. Агентство також звернуло увагу на ризик залежності від ключової людини, тобто значну залежність майбутнього успіху Nvidia від її гендиректора.

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Можливий вплив на фінансування ШІ-інфраструктури

Зниження рейтингу може підвищити вартість запозичень для Nvidia. Компанія фінансово підтримує постачальників хмарних обчислень нового типу, відомих як neocloud, та інші інфраструктурні компанії, які не мають власного надійного кредитного профілю. Нижчий рейтинг Nvidia може зробити їхнє боргове фінансування дорожчим або вимагати більшого забезпечення.

У серпні Nvidia оголосила про намір організувати 500 млрд доларів фінансування для інфраструктури штучного інтелекту разом із шістьма фінансовими установами, серед яких Goldman Sachs, Apollo та Blackstone. За початковими умовами Nvidia мала гарантувати 25% позик, однак, за даними Bloomberg, кредитори ще до звільнення та повернення Хуанга вимагали збільшити гарантії. Потенційне зниження рейтингу може посилити такі вимоги.

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