У Сінгапурі Агентство з інфекційних захворювань (CDA) отримало статус центру співпраці Всесвітньої організації охорони здоров’я з профілактики та контролю інфекцій. Це перший центр співпраці ВООЗ, призначений зміцнювати системи охорони здоров’я завдяки профілактиці інфекцій, повідомляє Channel NewsAsia.

Призначення визнає досвід Сінгапуру у профілактиці та контролі інфекцій. Воно дає країні змогу долучатися до міжнародної роботи ВООЗ і водночас переймати досвід інших держав для вдосконалення власних медичних практик.

Співпраця з країнами регіону

CDA співпрацюватиме з ВООЗ та її державами-членами, передусім у Західнотихоокеанському регіоні. Робота передбачає технічну взаємодію, підготовку фахівців і обмін знаннями та передовими практиками.

Агентство допомагатиме країнам розвивати національні програми профілактики інфекцій, посилювати нагляд за інфекціями, пов’язаними з наданням медичної допомоги, а також долучатиметься до підготовки міжнародних рекомендацій. Окрему увагу планують приділити розвитку спроможностей закладів охорони здоров’я, зокрема установ довготривалого догляду.

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Головна науковиця ВООЗ Сільві Бріан заявила, що партнерство має допомогти країнам інтегрувати науково обґрунтовані та дієві заходи профілактики й контролю інфекцій у безпечніші та стійкіші системи охорони здоров’я.

Виклики для системи охорони здоров’я

Міністр охорони здоров’я та міністр-координатор із соціальної політики Онг Є Кун на конференції з профілактики та контролю інфекцій назвав чотири виклики: стійкість мікроорганізмів до протимікробних препаратів, зміну клімату, скептицизм щодо вакцинації та ризик нової пандемії. Він наголосив, що неналежне застосування антибіотиків сприяє появі стійких бактерій.

У CDA зазначили, що новий статус спирається на понад десятирічну роботу Сінгапуру з розвитку національної системи профілактики та контролю інфекцій. У 2018 році країна започаткувала програму взаємного оцінювання медичних закладів, а другий цикл цієї програми цьогоріч завершили в 11 державних лікарнях. Генеральний директор CDA Вернон Лі повідомив, що програму планують поширити на приватні лікарні цього або наступного року.

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