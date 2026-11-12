Agile Robots залучила $500 млн за оцінки $8,5 млрд — Channel NewsAsia

Німецька компанія Agile Robots, що виробляє гуманоїдних роботів і роботизовані маніпулятори, залучила $500 млн у раунді фінансування. За підсумками раунду її оцінка сягнула $8,5 млрд.

Інвестори раунду

Раунд фінансування очолила SoftBank. У ньому також взяли участь Nvidia та Hitachi, повідомляє Channel NewsAsia з посиланням на Reuters.

Agile Robots базується у Мюнхені. Компанія повідомила про залучення коштів у четвер, 12 листопада.

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Плани компанії

Виробник гуманоїдних роботів і роботизованих маніпуляторів планує використати фінансування для розширення діяльності у США та нарощування виробничих потужностей. До цих планів входить і розширення виробництва в Німеччині.

У квітні 2026 року роботів компанії показали на її стенді на Hannover Messe — одному з найбільших промислових ярмарків світу — в Ганновері. Захід відбувся у Німеччині, а країною-партнером того року була Бразилія.

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