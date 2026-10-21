Аграрний міністр Японії Такебе перепросив через повідомлення про внесок — The Japan Times

У Японії аграрний міністр Арата Такебе перепросив після повідомлення про те, що очолюване ним окружне відділення правлячої Ліберально-демократичної партії на Хоккайдо нібито отримало політичний внесок від підрядника державних робіт. Посадовець заявив, що доручив відповідальним працівникам оперативно перевірити обставини та, залежно від результату, повернути кошти або виправити звіт про політичне фінансування.

Внесок під час виборчої кампанії

Як повідомляє The Japan Times, сайт Bunshun Online написав, що окружне відділення партії, яке очолює Такебе, отримало внесок від місцевого підрядника, залученого до державних робіт.

За даними Bunshun Online, внесок надійшов у перший день офіційної виборчої кампанії перед виборами до Палати представників 2014 року. Це могло порушувати закон про вибори на державні посади.

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Позиція міністра і доручення прем’єрки

Такебе сказав журналістам, що на момент отримання внеску не знав, що компанія отримала проєкт державних робіт. Він також повідомив, що прем’єр-міністерка Санае Такаїчі доручила йому встановити факти та надати належний звіт.

Такебе обійняв посаду лише тиждень тому, змінивши Кадзуо Яну. Попередній міністр подав у відставку 14 жовтня після заяв про можливе скорочення бюджетів муніципалітетів, мери яких не підтримали його на загальних виборах, а також через надання безкоштовного автобусного транспорту прихильникам під час виборчої кампанії, що також могло порушувати виборче законодавство.

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