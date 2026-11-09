Айґнер не представлятиметься фракції AfD у Бундестазі — Der Spiegel

У Німеччині кандидатка на посаду федерального президента від союзу ХДС/ХСС Ільзе Айґнер не планує представлятися фракції «Альтернатива для Німеччини» (AfD) у Бундестазі. Про це Der Spiegel повідомив із посиланням на заяву керівника її штабу Еріка Маркузе Німецькому агентству преси.

Реакція на заяву AfD

Маркузе пояснив це висловлюванням заступниці голови фракції AfD Беатрікс фон Шторх. За його словами, фон Шторх публічно назвала висунення Айґнер «свідченням неспроможності». Вона також розкритикувала критерії, за якими, на її думку, обрали кандидатуру політикині.

Айґнер також, імовірно, поки не представлятиметься фракції Лівої партії. Парламентська представниця партії Іна Латендорф заявила, що запрошення кандидатці не надсилали. Водночас вона додала, що Айґнер може представитися фракції, якщо захоче.

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Заплановані візити

Натомість Айґнер планує відвідати фракції ХДС/ХСС і Соціал-демократичної партії Німеччини, які входять до коаліції, а також опозиційних Зелених. ХДС висунув її в понеділок кандидаткою на вибори федерального президента, заплановані на 30 січня.

Політикиня є спільною кандидаткою партій союзу ХДС/ХСС на зміну чинному президентові Франку-Вальтеру Штайнмаєру. Керівництво СДПН і Зелених уже пообіцяло їй підтримку.

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