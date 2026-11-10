airBaltic хоче повернути ще три Airbus A220 — Baltic News Network

Латвійська авіакомпанія airBaltic звернулася до Суду США у справах банкрутства Південного округу Нью-Йорка з клопотанням про дозвіл припинити договори лізингу ще трьох літаків Airbus A220-300. Йдеться про повітряні судна з реєстраціями YL-CSN, YL-CSL і YL-CSM, повідомляє Baltic News Network.

Літаки не входять до планів флоту

Клопотання подали 6 листопада. Авіакомпанія просить, щоб припинення договорів набуло чинності 25 листопада, хоча слухання у справі призначили на 9 грудня. У компанії заявили, що після оцінки довгострокових потреб флоту ці літаки більше не входять до її майбутніх операційних і бізнес-планів.

airBaltic також зазначила, що витрати за відповідними договорами лізингу перевищують поточні ринкові ставки для аналогічних літаків. Голова та генеральний директор радника перевізника з реструктуризації Seabury Global Advisors Майкл Кокс у декларації для суду заявив, що утримання надлишкових літаків створюватиме витрати без відповідної економічної вигоди.

Борт у кольорах латвійського прапора

За даними архівів агентства LETA, літак YL-CSL доставили у листопаді 2018 року та пофарбували в кольори латвійського прапора до сторіччя Латвії. YL-CSN airBaltic отримала наприкінці вересня 2018 року, а YL-CSM — на початку грудня того ж року.

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Згідно з додатком до судового подання, планери всіх трьох літаків перебувають в аеропорту Риги. По одному двигуну від YL-CSN та YL-CSM розміщені на підприємстві Collins Aerospace у французькій Тулузі. Лізингодавцем YL-CSN є зареєстрована в Ірландії компанія MACH AOE 2 Designated Activity Company, а два інші літаки орендують у EOS Aviation 18 (Ireland) Limited.

Скорочення флоту в межах реструктуризації

30 жовтня airBaltic уже зверталася до того самого суду з проханням дозволити припинити лізинг шести Airbus A220-300. Отже, в межах реструктуризації перевізник просить дозволу повернути загалом дев’ять літаків. Компанія також планує надалі скорочувати флот, повертаючи інші орендовані літаки та надлишкові запасні двигуни.

За даними, поданими до суду, флот airBaltic складається з 54 Airbus A220-300: 46 із них компанія орендує, ще вісім є її власністю. У жовтні суд схвалив для перевізника DIP-фінансування на суму до 350 млн євро на час процедури Chapter 11. Авіакомпанія заявляла, що виконуватиме рейси за розкладом, а чинні квитки й бронювання залишатимуться дійсними.

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