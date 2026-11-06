Airbnb планує запустити ШІ-агента для подорожей у 2027 році — Engadget

Airbnb планує у першій половині 2027 року почати впровадження ШІ-агента для планування подорожей. Новий інструмент створюватиме персоналізований інтерфейс навколо запиту користувача та має допомогти організувати поїздку в одному місці.

Інтерфейс у реальному часі

Як повідомляє Engadget, про розробку агента Airbnb розповіла у листі до акціонерів, оприлюдненому разом із фінансовими результатами за третій квартал 2026 року. У компанії вважають, що традиційний чатбот не є оптимальним форматом для планування поїздок.

Залежно від запиту агент зможе в реальному часі додавати до інтерфейсу карти, фотографії, маршрути та порівняння. Airbnb також заявила, що користувачі матимуть змогу виконувати дії безпосередньо в цьому середовищі. Водночас у компанії не уточнили, які саме сервіси будуть доступні від початку.

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Планування всієї поїздки

У перспективі Airbnb хоче, щоб агент допомагав гостям планувати всю подорож через один сервіс — у межах житла, готелів, послуг, вражень та інших пропозицій. Раніше Airbnb уже додала до застосунку, зокрема, доставку продуктів, оренду автомобілів, човнів і лижного спорядження в окремих напрямках.

Кількома місяцями раніше платформа також запустила ШІ-пошук із запитами природною мовою та ШІ-описи для оголошень про помешкання.

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