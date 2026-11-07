Airbus випробував радар ECRS Mk1 на A320 з носом Eurofighter — AeroTime

Airbus повідомив про завершення у Манхінгу, Німеччина, введення в експлуатацію модифікованого літака A320 ATRA з радаром Eurofighter Common Radar System Mark 1. Останні польоти підтвердили, що літак і радар можуть працювати в повітрі за призначенням, повідомляє AeroTime з посиланням на Airbus.

A320 ATRA працюватиме на майданчику Airbus у Манхінгу як літаюча лабораторія для подальшого розроблення та валідації радара ECRS Mk1. Систему створюють для німецьких та іспанських винищувачів Eurofighter. Літак отримав загострену носову частину Eurofighter, яку спроєктували та зібрали інженери Airbus у Манхінгу.

Літаюча лабораторія A320

ATRA, або Advanced Technology Research Aircraft, належить Німецькому аерокосмічному центру DLR. Свій перший політ із новою носовою частиною він здійснив 21 січня 2025 року з аеродрому DLR у Брауншвайгу. Команди Airbus Defence and Space та Airbus Commercial Aircraft переробили передню частину фюзеляжу й посилили конструкцію літака для встановлення носової секції.

На борту проклали сотні метрів кабелів передачі даних і встановили системи рідинного та повітряного охолодження для регулювання температури радара. Робочі місця в салоні дають інженерам змогу в реальному часі стежити за роботою системи та оцінювати нові версії програмного забезпечення і функції радара.

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Керівник проєкту радара Airbus E-Scan Томас Гірш у січні 2025 року пояснював, що A320 ATRA має значно коротшу процедуру допуску до польотів і може перебувати в повітрі довше, ніж Eurofighter. Це дає більше часу для перевірок у реальних польотних умовах без залучення бойового літака.

Радар для Eurofighter

Радар з активною фазованою антенною решіткою ECRS Mk1 розробляють Hensoldt та Indra за контрактом із Airbus Defence and Space. Він має посилити можливості Eurofighter у завданнях «повітря — повітря», а подальші оновлення програмного забезпечення мають додати розширені функції «повітря — поверхня» та радіоелектронної боротьби.

У червні 2025 року Hensoldt повідомила про виробництво перших радарів з оновленими процесором, системою живлення та системою керування антеною. До 8 червня 2026 року Hensoldt та Indra почали перевірки системи на цілях, доступних у ході випробувань, і кооперативних цілях перед запланованими повітряними тестами.

ECRS Mk1 призначений для 38 німецьких Eurofighter за програмою Quadriga та іспанських літаків Halcón I. У жовтні 2025 року Hensoldt також підтвердила оснащення цією системою 20 винищувачів Eurofighter Tranche 5, замовлених Німеччиною. Встановлення радара на літаки Quadriga і постачання Німеччині та Іспанії заплановані на 2027 рік.

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