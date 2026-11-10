Айзенкот і Ліберман домовилися про переговори з ультраортодоксами — Anadolu Agency

В Ізраїлі лідер партії «Яшар» Гаді Айзенкот і лідер партії «Ісраель Бейтейну» Авігдор Ліберман домовилися провести переговори з ультраортодоксальними партіями щодо формування нового уряду. Вони вирішили вичерпати можливості для домовленостей із цими силами, перш ніж розглядати варіант альтернативного уряду, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на ізраїльський телеканал Channel 13.

Переговори замість уряду меншості

За даними телеканалу, Айзенкот попросив Лібермана допомогти в переговорах і спробувати досягти порозуміння з ультраортодоксальними партіями. Це відкладає можливість створення уряду меншості за підтримки арабських партій. Переговори між Айзенкотом та партією «Об’єднаний юдаїзм Тори» вже розпочалися.

«Об’єднаний юдаїзм Тори» має сім місць у Кнесеті, а партія ШАС — шість. Разом вони контролюють 13 із 120 мандатів парламенту. Блок Айзенкота має 48 місць, тож приєднання обох ультраортодоксальних партій дало б йому 61 мандат, необхідний для парламентської більшості.

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Розбіжності щодо військової служби

Ключовою перешкодою для коаліційної угоди залишається призов ультраортодоксальних євреїв. Їхні партії наполягають на збереженні звільнення від служби для студентів релігійних семінарій, тоді як сили «Блоку змін» виступають за ширший призов. Ліберман, який раніше заперечував проти таких винятків, заявляв про готовність до поступок задля формування уряду без Біньяміна Нетаньягу, але наголошував, що не відмовляється від принципу служби для всіх.

За даними Channel 12, ультраортодоксальні партії висунули чотири умови для підтримки уряду на чолі з Айзенкотом. Серед них — тимчасове призупинення призову ультраортодоксальних євреїв, припинення арештів ухилянтів і незастосування до них санкцій у цей період, а також схвалення запропонованого механізму юридичними радниками уряду та парламентського комітету із закордонних справ і оборони.

У неділю ввечері президент Ізраїлю Іцхак Герцог доручив Айзенкоту сформувати уряд. Його кандидатуру рекомендували 67 законодавців, Нетаньягу — 46, ще семеро утрималися. Айзенкот має 28 днів на формування коаліції, а президент може продовжити цей термін ще на 14 днів.

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