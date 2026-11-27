Гаді Айзенкот, якому доручили сформувати уряд Ізраїлю, заявив про підписання двох коаліційних угод із партіями «Ісраель Бейтейну» та «Демократи». Він також пообіцяв завершити формування нового уряду протягом восьми днів, попри відсутність поступу в переговорах із партією «Лікуд» чинного прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу, повідомляє Anadolu Agency.

Переговори з «Лікудом»

За словами Айзенкота, переговорні групи його партії «Яшар» та «Лікуду» провели п’ять зустрічей за останні два тижні. Він стверджує, що «Лікуд» неодноразово відхиляв пропозиції інтенсифікувати переговори.

Айзенкот також заявив, що партія Нетаньягу не виявила готовності просуватися в обговоренні змістовних питань. За його словами, представники «Лікуду» зосереджувалися на моделі розподілу влади з ротацією прем’єрства, але не пропонували поступок або конкретних пропозицій з інших питань.

Водночас Айзенкот зазначив, що готовий продовжити діалог, якщо «Лікуд» змінить підхід і буде готовий до компромісів. Він додав, що веде роботу над угодою з партією «Разом».

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Строк мандата

Початковий строк мандата Айзенкота на формування уряду спливає 6 грудня. Він може попросити президента Ізраїлю Іцхака Герцога про одноразове продовження ще на 14 днів.

Ізраїльський суспільний мовник KAN напередодні повідомляв про поступ у переговорах між «Яшар» та ультраортодоксальним альянсом «Об’єднаний юдаїзм Тори». Йшлося про попередні домовленості щодо законодавства про військовий призов ультраортодоксальних євреїв.

8 листопада Герцог доручив Айзенкоту сформувати уряд після того, як його кандидатуру рекомендували 67 депутатів Кнесету. Нетаньягу отримав рекомендації від 46 парламентарів, ще семеро не підтримали жодного з кандидатів. Рекомендації не гарантують Айзенкоту вотуму довіри Кнесету для нового уряду.

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