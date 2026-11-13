Айзенкот заявив про делегітимізацію арабських громадян — Jerusalem Post

В Ізраїлі голова партії «Яшар» Гаді Айзенкот підтримав депутата Кнесету Елісафа Переца на тлі дискусій про можливу участь арабських партій у майбутній урядовій коаліції. Він також заявив, що арабські громадяни країни стали об’єктом «расистської та насильницької кампанії делегітимізації», повідомляє Jerusalem Post.

Підтримка Елісафа Переца

Заява Айзенкота прозвучала після слів Міріам Перец — лауреатки Премії Ізраїлю та матері Елісафа Переца. Вона сказала, що її син залишить Кнесет, якщо його партія увійде до коаліції з арабською партією. За її словами, арабська партія «за жодних обставин» не має визначати, чи вступатиме Ізраїль у війну.

Айзенкот заявив, що знайомий із родиною Перец майже 30 років, висловив підтримку Міріам Перец і наголосив на довірі до її сина. Водночас він повідомив про «отруйну й потворну кампанію», яка, за його словами, включає тисячі жорстких та образливих повідомлень на адресу окремих депутатів «Яшар» і членів їхніх родин.

Голова партії додав, що претензії до обраного ним політичного курсу слід адресувати йому особисто, а не чинити тиск на інших членів партії через посередників чи образи.

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Заява про арабських громадян

Айзенкот заявив, що арабські громадяни Ізраїлю стали жертвами кампанії делегітимізації, яку, за його словами, з політичних мотивів підживлюють прем’єр-міністр, що залишає посаду, та його оточення. Він наголосив, що глава уряду має представляти всіх громадян, зокрема тих, хто не голосував за нього.

За словами Айзенкота, арабські громадяни є частиною ізраїльського суспільства, а спроби маргіналізувати їх або таврувати як групу суперечать цінностям єврейської та демократичної держави. Він зазначив, що можна не погоджуватися із заявами чи діями арабських партій та їхніх лідерів, однак це не виправдовує наклепів на цілий сектор суспільства.

Формування уряду

Айзенкот також попередив про складні та важливі найближчі тижні й заявив, що прагне якнайшвидше сформувати стабільний уряд. Він повідомив про зустріч із прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу та військовим секретарем щодо безпекової ситуації, але не розкрив деталей розмови. За його словами, безпекова й внутрішньополітична ситуація потребують пильного контролю за урядом у чутливий перехідний період.

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