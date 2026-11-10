В Абу-Дабі, Об’єднані Арабські Емірати, працює онлайн-академія Unified Champion Schools Inclusion Academy, яка до 2030 року планує навчити 6 тисяч педагогів створювати інклюзивне освітнє середовище для учнів з інтелектуальними порушеннями та порушеннями розвитку.

Академією опікується Глобальний центр Special Olympics з інклюзії в освіті. Програма, що діє із серпня, навчає педагогів, тренерів і громадських лідерів практичних підходів до створення інклюзивного навчального середовища через спорт, повідомляє The National.

Онлайн-курс шістьма мовами

Навчальна програма розрахована передусім на вчителів, педагогів спеціальної освіти, тренерів і директорів шкіл. Долучитися також можуть батьки та інші люди, які цікавляться інклюзією. Відібрані учасники зможуть подати заявку на очне навчання.

За словами віцепрезидентки Глобального центру Special Olympics з інклюзії в освіті Салін Ель-Самарані, проходження онлайн-курсу займає від семи до дев’яти годин. Він доступний арабською, французькою, англійською, іспанською, спрощеною китайською та російською мовами.

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Підготовка регіональних тренерів

Ініціатива має скоротити розрив між політикою інклюзії та можливостями освітян застосовувати її на практиці. Ель-Самарані зазначила, що йдеться не лише про доступ дітей до класу, а й про їхню участь у житті школи, дружні зв’язки та відчуття приналежності.

Special Olympics планує підготувати 250 регіональних тренерів, які допомагатимуть навчати педагогів у різних країнах. Учасники програми також мають передавати отримані знання колегам у своїх школах. Міжнародний захід для освітян заплановано під час Всесвітніх ігор Special Olympics у Сантьяго, Чилі, у жовтні 2027 року.

Глобальний центр Special Olympics з інклюзії в освіті заснували у 2020 році завдяки внеску президента шейха Мохамеда у розмірі 25 мільйонів доларів. Центр має продовжувати спадщину Всесвітніх літніх ігор Special Olympics, що відбулися в Абу-Дабі у 2019 році.

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