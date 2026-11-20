У палестинському місті Дженін на Західному березі річки Йордан Ахмед Якуб, якого ізраїльські військові називали одним із найбільш розшукуваних осіб на півночі території, у п’ятницю здався силам безпеки. Про це повідомляє Jerusalem Post з посиланням на Армію оборони Ізраїлю.

Операції з розшуку

За даними ізраїльських військових, затриманню Якуба передувала серія операцій бригади «Менаше», які проводили під керівництвом служби безпеки «Шин Бет». Як зазначили в армії, попередні спроби затримати його не дали результату.

Армійське радіо Ізраїлю першим повідомило про здачу Якуба та назвало його найбільш розшукуваною людиною на Західному березі. За даними радіо, ізраїльські сили провели десятки операцій для його затримання, а під час деяких із них затримували членів його родини та близьких знайомих.

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Заяви ізраїльських військових

Ізраїльські військові заявили, що Якуб очолював осередок, який, за їхніми словами, здійснив атаку із застосуванням вибухового пристрою поблизу лінії розмежування в районі Гільбоа 23 липня 2024 року. Внаслідок цього, за даними армії, поранень зазнали двоє працівників Міністерства оборони Ізраїлю.

Військові також стверджують, що протягом кількох років Якуб намагався здійснювати напади із застосуванням стрілецької зброї та вибухівки проти ізраїльських цивільних і сил безпеки, а також підтримував контакти з різними угрупованнями за межами Західного берега. Армійське радіо повідомило, що він був старшим учасником одного з угруповань, які діють у Дженіні.

Кілька місяців тому палестинські посадовці заявляли, що Якуб загинув під час авіаудару по Дженіну. Армійське радіо припустило, що повідомлення про його загибель могло мати на меті припинити пошуки та дати йому можливість переховуватися.

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