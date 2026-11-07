Активіста оштрафували на $1500 за блокування боротьби з мурахами — The Guardian

В Австралії магістратський суд визнав активіста Тревора Голда винним за двома епізодами перешкоджання державним службовцям, які мали провести обробку його земельної ділянки від вогняних мурах. Йому призначили штраф у 1500 доларів, однак судимість не була зареєстрована, повідомляє The Guardian.

Перешкоджання обробці ділянки

Інцидент стався 16 квітня близько 9:20 на ділянці Голда в Адері, у долині Лок'єр на захід від Брисбена, штат Квінсленд. Ділянка входила до зони обробки та мала пройти щорічну процедуру в межах програми боротьби з вогняними мурахами. Голда заздалегідь поінформували про візит працівників програми.

За матеріалами суду, біля ділянки зібралася невелика група прихильників активіста, яка знімала службовців на відео та вигукувала на їхню адресу. Поліція Квінсленду затримала Голда приблизно через 40 хвилин після того, як він не дозволив відкрити ворота. Його відпустили, але після наступної взаємодії з працівниками програми та повторного попередження затримали вдруге.

Суд відхилив аргументи захисту

Голд стверджував, що його залякали поліцейські та працівники програми, тому він відкликав згоду на їхню присутність. Через адвокатку Беатріс Людвіг він також заявляв, що поліція не врахувала його «розумного виправдання» для відмови у доступі.

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Окремо активіст посилався на листи до Департаменту первинних галузей, надіслані у грудні 2024 року та січні 2025 року. Магістратка Лінн Скойнс назвала їх односторонніми квазіюридичними документами, що намагалися отримати мовчазне схвалення через відсутність відповіді, та постановила, що вони не мають юридичної сили.

Суд також відхилив твердження Голда про неналежне уповноваження програми за Законом Квінсленду про біобезпеку. Закон зобов'язує власників земельних ділянок допускати уповноважених працівників для обробки від вогняних мурах, визнаних пріоритетним шкідником. Голд оскаржив рішення в окружному суді.

Професор права Університету Саутерн-Кросс Девід Гайлперн порівняв частину аргументів активіста, зокрема щодо відкликання згоди, з підходами руху так званих суверенних громадян. За його словами, згода або незгода власника не має значення відповідно до законодавства про біобезпеку.

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