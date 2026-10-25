Активісти Гвінеї-Бісау назвали джерела фінансування зустрічі в Дакарі — The Rio Times

Десять представників громадянського суспільства Гвінеї-Бісау заявили, що зустріч у Дакарі, Сенегал, фінансували Комісія Африканського Союзу та Фонд миру Мартті Ахтісаарі. Вони також заперечили участь структур Організації Об’єднаних Націй у відборі учасників або фінансуванні заходу, повідомляє The Rio Times.

Суперечка довкола учасників зустрічі

Зустріч громадських діячів відбулася 19 жовтня 2026 року. 24 жовтня група оприлюднила в Бісау заяву у відповідь на претензії мережі Movimento Nacional, яка заявила, що її не запросили до обговорень, і поставила під сумнів репрезентативність учасників.

Автори заяви наголосили, що громадянське суспільство країни є різноманітним, а право брати участь у дискусіях про майбутнє держави не залежить від схвалення окремої платформи. Серед підписантів документа названі WANEP-GB, Гвінейська ліга прав людини, Voz di Paz, Жіноча політична платформа та інші організації.

Претензії Movimento Nacional

У відкритому листі до представника Африканського Союзу в Гвінеї-Бісау Овідіу Пекену Movimento Nacional заявила, що не була поінформована про зустріч із посланцем Африканського Союзу. Мережа назвала захід недоречним і контрпродуктивним та попросила оприлюднити його цілі, масштаби й критерії відбору учасників.

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Movimento Nacional також звернула увагу на присутність співробітників Програми розвитку ООН на фотографіях у соцмережах і висловила сумніви щодо неупередженості допомоги. У відповідь група десяти діячів назвала твердження про роль Програми розвитку ООН неправдивими та безпідставними.

Фінансування без незалежного підтвердження

The Rio Times зазначає, що не знайшло публічних заяв Африканського Союзу, Фонду миру Мартті Ахтісаарі чи ПРООН щодо цієї зустрічі. Тому відомості про фінансування та відсутність участі ООН ґрунтуються на заяві групи громадських діячів і не мають незалежного підтвердження.

Політична ситуація в країні

За даними Lusa, на які посилається The Rio Times, армія Гвінеї-Бісау захопила владу майже роком раніше. Перехідний уряд 8 жовтня заявив про відсутність умов для проведення загальних виборів, призначених на 6 грудня 2026 року. Африканський Союз, Економічне співтовариство країн Західної Африки та Сенегал беруть участь у міжнародних контактах щодо політичного переходу в країні.

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