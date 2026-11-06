Активісти проникли на будмайданчик Microsoft в Амстердамі — Deutsche Welle

Понад 100 активістів у п’ятницю проникли на будівельний майданчик дата-центру Microsoft в Амстердамі, Нідерланди. Учасники акції піднялися на крани та розвісили повітряні кулі, тоді як поліція перебувала на місці, повідомляє Deutsche Welle.

Вимога призупинити будівництво

Акція в Амстердамі відкрила два дні запланованих протестів у 16 країнах. Коаліція Stop Dirty Data Centres вимагає призупинити масштабне будівництво дата-центрів для штучного інтелекту, доки уряди не встановлять чіткіші правила для таких проєктів.

Активісти заявляють, що дата-центри створюють навантаження на електромережі та водопостачання, конкурують за ресурси з житловим сектором і іншими підприємствами, а також ставлять під загрозу кліматичні цілі. Вони також висловлюють занепокоєння можливими втратами робочих місць і концентрацією впливу в технологічних компаніях. Водночас коаліція не закликає закривати вже наявні дата-центри.

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Реакція компаній

Власник майданчика Pure Data Centres, який планує інвестувати в проєкт понад 1 млрд доларів (890 млн євро), закликав протестувальників безпечно залишити територію та обговорити свої застереження. Microsoft заявила, що поважає право людей мирно висловлювати погляди, але не схвалює незаконних дій.

Серед інших запланованих заходів коаліція назвала марш у Дубліні, протест біля парламенту Польщі та демонстрацію проти іншого дата-центру Microsoft у Данії. У Нідерландах близько 200 дата-центрів уже працюють, будуються або заплановані.

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