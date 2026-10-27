Активісти в Ізраїлі радять виборцям зберегти номери гарячої лінії — Jerusalem Post

В Ізраїлі пов’язана з протестним рухом Мережа підтримки затриманих поширила звернення до громадян, які прилітають із-за кордону для участі у виборах. Їм порадили зберегти номери спеціальної екстреної гарячої лінії, роздрукувати їх та покласти до паспорта на випадок, якщо поліція забере телефони.

Порада для виборців з-за кордону

У повідомленні, яке розсилали у WhatsApp-групах, зазначено, що до мережі слід звертатися у разі затримання або арешту прикордонною поліцією чи поліцією Ізраїлю в аеропорту Бен-Гуріон, після приземлення, на виборчій дільниці у день голосування або після виборів.

Як повідомляє Jerusalem Post, представниця мережі назвала цю ініціативу запобіжним заходом на випадок можливих ситуацій. На запитання про можливі підстави для затримання вона припустила, що причиною, зокрема, може бути допис людини в соцмережах.

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Побоювання активістів

За словами представниці організації, учасники мережі побоюються можливого затримання людей, які повертаються голосувати за опозиційні партії. Водночас вона визнала, що незвичайних інцидентів під час виборів досі не було, а прибуття виборців останніми днями відбувалося без проблем.

У мережі наголосили, що підготували контакти завчасно для різних сценаріїв і розраховують, що поліція належно виконуватиме свою роботу.

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