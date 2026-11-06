Активісти виступили проти можливої легалізації кальянних в Ісламабаді — Dawn

Представники громадських організацій у Пакистані виступили проти можливого скасування заборони на куріння кальяну та дозволу на роботу кальянних закладів у столиці країни Ісламабаді. Вони попередили, що таке рішення може підірвати заходи з контролю над тютюном і суперечити правовим та міжнародним зобов’язанням держави.

Як повідомляє Dawn, представники Sustainable Development Policy Institute та Blue Veins зустрілися з членом Національної асамблеї Фаруком Саттаром. Делегація висловила занепокоєння повідомленнями про можливий перегляд заборони на кальяни на території столичного округу Ісламабад.

Аргументи громадських організацій

Активісти заявили, що дозвіл на роботу кальянних порушував би статтю 5.3 Рамкової конвенції Всесвітньої організації охорони здоров’я із боротьби проти тютюну. Ця норма зобов’язує держави захищати політику у сфері громадського здоров’я від комерційних інтересів тютюнової індустрії.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Вони також наголосили на ризиках для здоров’я, зокрема через вплив чадного газу, важких металів і канцерогенів під час куріння кальяну. За словами представників організацій, один сеанс може означати вплив токсичних речовин, співмірний із викурюванням десятків сигарет. Вони вказали й на ризик поширення інфекцій у разі спільного використання трубок у закладах.

Позиція депутата

За даними видання, куріння кальяну в Пакистані суворо заборонене на підставі рішення Верховного суду. Водночас активісти стверджують, що міністр охорони здоров’я, який представляє партію Фарука Саттара, нібито розглядає можливість надання дозволів кальянним закладам в Ісламабаді. Вони пов’язують цю ініціативу з тиском власників таких закладів та представників індустрії гостинності.

Фарук Саттар визнав суттєві ризики, які несуть тютюнові та нікотинові вироби, і наголосив на необхідності не допустити доступу дітей до цих речовин.

Читай нас у