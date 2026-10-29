Активісти заявили про напад поселенців на журналіста у Палестині — Al Jazeera

Російська активістка Адель Шоко заявила, що ізраїльські поселенці напали на неї, американського журналіста Джаспера Натаніеля та ізраїльсько-російського активіста Андрія X у палестинському селі Умм-ель-Хайр у районі Масафер-Ятта на окупованому Західному березі Йордану. Про це Al Jazeera повідомляє з посиланням на дописи Шоко в соцмережі X.

Заяви про побиття та затримання

За словами Шоко, поселенці, які, за її твердженням, були озброєні, побили трьох людей, погрожували їм і забрали техніку та особисті речі. Вона стверджує, що Натаніеля після побиття обприскали перцевим газом і затримали ізраїльські сили.

Шоко також заявила, що Андрій X зазнав струсу мозку та кілька разів непритомнів під час інциденту. За її твердженням, його посадили до машини швидкої допомоги, однак доправили не до лікарні, а до поліцейської дільниці, де він залишався затриманим без медичної допомоги.

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На оприлюднених Шоко відео видно, як кілька чоловіків, частина з яких була озброєна, б’ють Натаніеля та Андрія X. На іншому записі ізраїльські силовики відводять Натаніеля, який говорить, що його щойно побили.

Напад під час збору оливок

Al Jazeera також згадує інцидент 16 жовтня в Абу-Фалаху на північний схід від Рамалли. За даними видання, люди в масках, яких воно називає ізраїльськими поселенцями, напали на палестинських фермерів під час збору оливок, підпалювали дерева та кидали каміння з рогаток.

Фотожурналістку The Washington Post Гейді Левін, яка висвітлювала той напад, побили, пограбували та госпіталізували. Левін повідомила, що на ній був захисний жилет із позначкою PRESS, а нападники забрали її паспорт, телефон і фотообладнання. Палестинця також поранили в ногу ізраїльські солдати, які прибули на місце та застосували бойові набої й сльозогінний газ.

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