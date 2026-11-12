Активістка Грета Тунберг розкритикувала лідерів COP31 — The Independent

Кліматична активістка Грета Тунберг на полях конференції ООН зі зміни клімату COP31 в Анталії, Туреччина, розкритикувала заможні уряди за недостатні дії у відповідь на кліматичну кризу. Вона заявила, що планета не «помирає», а її «вбивають» ті самі люди, від яких очікують порятунку.

Тунберг уперше за п’ять років відвідала кліматичну конференцію COP. За її словами, ніхто не прийде на допомогу, а коли держави та інституції загрожують правам людей, суспільство має відстоювати ці права. Про це повідомляє The Independent.

Заклики вразливих держав

Прем’єр-міністр Малі Абдулай Маїга заявив, що країни та народи, які найменше спричинили зміну клімату, не мають нести основний тягар її наслідків. Він також сказав, що людей не слід обтяжувати боргами для боротьби з кризою, і закликав діяти негайно заради майбутніх поколінь.

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Віцепрезидент Сейшельських Островів Алікс Себастьєн Піллей наголосив, що для його країни кліматичні дії є питанням виживання, а не лише екологічним пріоритетом. Президент Палау Сурангел Віппс-молодший також заявив, що ціль обмежити потепління до 1,5°C дедалі більше віддаляється.

Прогноз Climate Action Tracker

Новий звіт ініціативи Climate Action Tracker, оприлюднений під час COP31, попереджає про ризик незворотного перевищення небезпечних рівнів глобального потепління, якщо уряди не відмовляться від викопного палива та швидко не скоротять викиди. За оцінкою авторів, колективні кліматичні дії не просуваються вже п’ятий рік поспіль.

За нинішньої політики держав світ прямує до потепління на 2,7°C до 2100 року. Навіть повне виконання цілей зі скорочення викидів на 2030 і 2035 роки, заявлених у межах Паризької угоди, відповідно до оцінки CAT, означало б потепління на 2,6°C. Найоптимістичніший сценарій виконання всіх зобов’язань і цілей щодо нульових викидів передбачає потепління на 1,9°C наприкінці століття.

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