Активістка Рінку Такур працює з громадами Непалу проти дитячих шлюбів — Kathmandu Post

У Непалі 28-річна Рінку Такур, яка у 17 років відмовилася від організованого родиною шлюбу та залишила дім у Бірганджі, проводить інформаційні кампанії проти дитячих шлюбів, насильства, пов’язаного з посагом, і гендерно зумовленого насильства. Як повідомляє Kathmandu Post, вона відвідує віддалені села провінції Мадхеш та розповідає дівчатам і жінкам про їхні права, репродуктивне здоров’я й харчування.

Відмова від шлюбу

У квітні 2016 року батьки Такур призначили дату її весілля з молодим чоловіком із Гхорасахана в індійському штаті Біхар. За даними видання, родина вже передала сім’ї нареченого 130 тисяч рупій як посаг. Попри прохання доньки, яка хотіла продовжити навчання, сім’я наполягала на шлюбі.

Такур звернулася по захист до поліції округу Парса. Гобіндра Богаті, який тоді був заступником суперинтенданта поліції, розповів, що допоміг їй залишити дім і влаштуватися до притулку організації Maiti Nepal у Бірганджі. Там вона прожила майже рік, після чого переїхала до приватного гуртожитку, відновила навчання, здобула ступінь бакалавра та почала працювати в неурядових організаціях.

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Робота в громадах Мадхешу

Останні три місяці Такур працює з неурядовою організацією Protection Nepal у муніципалітеті Катахарія округу Раутахат. У межах проєкту з харчування громад вона відвідує села і школи, оцінює стан здоров’я та харчування жінок, а також проводить зустрічі про наслідки дитячих шлюбів, систему посагу, кіберзлочини й онлайн-домагання щодо молодих жінок.

За словами активістки, у сільських районах Мадхешу дівчат досі видають заміж до досягнення встановленого законом віку — 20 років. Вона зазначає, що ранні шлюби обмежують доступ до освіти, медичної допомоги та економічної незалежності, а рання вагітність створює серйозні ризики для здоров’я матерів і дітей.

За даними поліції, у провінції Мадхеш у 2023–2024 та 2024–2025 фінансових роках зареєстрували 2 531 випадок самогубства. Понад 55% загиблих становили жінки й дівчата. Правоохоронці називають домашнє насильство, переслідування через посаг і дитячі шлюби серед чинників психічного дистресу та самогубств серед жінок.

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